Buffon | Ritorno Incredibile In Serie A | Tutto Definito Per Giugno Con Il Club

(Di sabato 5 febbraio 2022) Goal Newsdovrà valutare nelle prossime settimane come proseguire la carriera: c'è già l'accordo con il. Fermare? Se dipendesse da lui, mai. Gianluigiha intenzione di continuare a giocare ancora per un po'. Ad esempio, recentemente si è aperto alla possibilità di trasferirsi in futuro in Messico o negli Stati Uniti ("vorrei fare queste esperienze, vedremo cosa succede"). Il giocatore vuole concludere la stagione nel migliore dei modi, anche se la prestazione del Parma finora è stata molto al di sotto delle aspettative. Il distacco dalla capolista Lecce è siderale. Il contratto di Gigi scade a fine stagione, il rinnovo dipende da come finiamo la stagione. Se dovessimo andare inA, lo estenderemo ancora. Altrimenti deciderà lui cosa fare”. Di recenteha addirittura ...

Advertising

storia_juventus : 2016-2017 - Campionato di Serie A - 4 ritorno Torino - Juventus Stadium Domenica 5 febbraio 2017 ore 20.45 JUVENTUS… - anteprima24 : ** Un ritorno che va oltre il #Calcio: #Buffon e ##Benevento 25 anni dopo ** - storia_juventus : #OnThisDay #JuveGenoa 2??0??1??6?? Stagione 2015-2016 - Campionato di Serie A - 4 ritorno Torino - Juventus Stadiu… - Fratello_Buffon : RT @GoalItalia: ?? 'Ho coronato quello che era il mio sogno di bambino: volevo questo e l’ho ottenuto' Campione del Mondo con l'Italia ?? N… -

Ultime Notizie dalla rete : Buffon Ritorno

SerieANews

La prima è che non avrà il posto assicurato - un po' come capitava frae Szczesny negli anni ... Dopo i due anni non proprio esaltanti fra Sarri e Pirlo, ildi Allegri ha prodotto l'...Quindici giorni fa ilsul podio in Coppa del Mondo a distanza di sei anni, ora punta in ... Come, 44 anni, che è tornato a Parma, oggi in Serie B, e ora sogna un'avventura anche in ...Il calciomercato che riguarda gli svincolati rimane sempre aperto e riguarda anche un campione come Sebastian Giovinco: dove andrà a giocare?Genova – Il mercato del Genoa, dopo l'acquisto di Gudmundsson, il ritorno di Czyborra e l'addio di Radovanovic (alla Salernitana) sta per chiudersi con un'uscita a sorpresa: Goran Pandev va verso il P ...