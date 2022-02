Brividi: testo e significato della canzone di Mahmood e Blanco a Sanremo 2022 / VIDEO (Di sabato 5 febbraio 2022) Brividi: testo e significato della canzone di Mahmood e Blanco portata alla 72esima edizione di Sanremo 2022. Una coppia che sembra già favorita come possibile vincitore di Sanremo 2022. Brividi: testo e significato Ho sognato di volare con te Su una bici di diamanti Mi hai detto sei cambiato, Non vedo più la luce nei tuoi occhi La tua paura cos’è? Un mare dove non tocchi mai Anche se il sesso non è La via di fuga dal fondo Dai non scappare da qui Non lasciarmi così Nudo con i Brividi A volte non so esprimermi E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre E ti vorrei rubare un cielo di perle E pagherei per andar via, Accetterei anche una ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 5 febbraio 2022)diportata alla 72esima edizione di. Una coppia che sembra già favorita come possibile vincitore diHo sognato di volare con te Su una bici di diamanti Mi hai detto sei cambiato, Non vedo più la luce nei tuoi occhi La tua paura cos’è? Un mare dove non tocchi mai Anche se il sesso non è La via di fuga dal fondo Dai non scappare da qui Non lasciarmi così Nudo con iA volte non so esprimermi E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre E ti vorrei rubare un cielo di perle E pagherei per andar via, Accetterei anche una ...

teknologicament : RT @lavi_91: Di solito non amo le canzoni del #festivaldisanremo22, ma #Brividi, la canzone di #mahmoodeblanco mi ha colpito per il suo tes… - imrobb_s : 4/4 esibizioni perfette. Bravissimo, emozionante, da brividi, testo che arriva dritto al cuore, musica spettacolare… - isabel__hlnzl : RT @louxswhs: prima volta che ascolto attentamente la canzone di massimo ranieri e ho i brividi, sia per la sua voce magnifica che per il t… - macozza7 : Il testo della canzone di Ranieri è da brividi, brividi veri ?? #sanremo2022 - louxswhs : prima volta che ascolto attentamente la canzone di massimo ranieri e ho i brividi, sia per la sua voce magnifica ch… -