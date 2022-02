Biglietti Atalanta-Olympiakos | dove prendere i ticket del match Ecco il link per acquistarli

Leggi su webmagazine24

(Di sabato 5 febbraio 2022) Novità per quanto concerne la vendita deidi Europa League pertutte le informazioni.tutti i dettagli View this post on Instagram A post shared by Filippo Davide Di Santo (@filidavi.disax) L’inizio della vendita (online e nelle rispettive tabaccherie) comincerà lunedì. Il protocollo rimarrà sempre lo stesso: prelazione abbonati; L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: (VIDEO) Gli highlights di-AlbinoGandino 13-0 (VIDEO) La carica di Palomino: “Sto bene a Bergamo. Non vedo l’ora di ricominciare” Pezzella-, è fatta per l’esterno del Parma. ...