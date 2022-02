Biathlon nono alle Olimpiadi | Vittozzi e Wierer ottime | ma l’Italia è fuori dal podio

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 5 febbraio 2022)deldeve abbandonare la striscia di medaglie che da due edizioni accompagnava felicemente il debutto della staffetta mista, anche se gli azzurri, sulla pista ventosa di Zhangjiakou, hanno dato veramente tutto per provare a ripetere l’incanto. Il lancio di Lisaè stato eccellente, così come è stata ottima anche la frazione di Dorothea. le due frazioni femminili lasciavanoin vetta alla classifica, con la possibilità di correre per le medaglie. Lo stesso succedeva fino alla prima sessione di tiro di Thomas Bormolini, in terza frazione, praticamente perfetto. Poi, le condizioni molto ventose del poligono hanno cambiato più volte le carte in tavola e messo in difficoltà molti degli atleti in gara. Così la classifica ha suito ribaltamenti, e gli score di tutte le ...