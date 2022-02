Barcellona, Araujo può dire addio: sirene inglesi sul difensore (Di sabato 5 febbraio 2022) Il Barcellona potrebbe perdere il suo difensore centrale in estate: Araujo nel mirino di due squadre della Premier League Il Barcellona sta lavorando al rinnovo di contratto del difensore Araujo. L’uruguaiano è in scadenza nel 2023 ma la società vuole mettere le mani avanti per evitare sorprese. La trattiva, secondo quanto riporta Sport, non è delle più semplici anche per l’inserimento di due squadre inglesi sul giocatore. Pronto il derby di Manchester per accaparrarsi il centrale blaugrana. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 5 febbraio 2022) Ilpotrebbe perdere il suocentrale in estate:nel mirino di due squadre della Premier League Ilsta lavorando al rinnovo di contratto del. L’uruguaiano è in scadenza nel 2023 ma la società vuole mettere le mani avanti per evitare sorprese. La trattiva, secondo quanto riporta Sport, non è delle più semplici anche per l’inserimento di due squadresul giocatore. Pronto il derby di Manchester per accaparrarsi il centrale blaugrana. L'articolo proviene da Calcio News 24.

'Scaricato' de Ligt, la virata fa sorridere la Juventus Si tratta di Ronald Araujo, 22 anni, difensore uruguaiano in forza al Barcellona. Con i blaugrana c'è un contratto fino al 2023 e la trattativa per il rinnovo finora non ha portato alcun risultato. ...

Il Barcellona pensa ai rinnovi. Araujo è il primo della lista ma c'è lo United in agguato TUTTO mercato WEB Barcellona-Atletico Madrid, il pronostico: fattore calciomercato, puntiamo sui blaugrana Ai lati di Aubameyang ci saranno quindi Ferran Torres e Adama Traorè. BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Araujo, Pique, Jordi Alba; De Jong, Pedri, Busquets; Torres, Aubameyang, Traorè. Allenatore: ...

Juve, tre club su De Ligt Secondo quanto riportato da ‘elnacional.cat’, il Chelsea avrebbe abbandonato la pista de Ligt, ritenuta troppo costosa, per virare su Araujo del Barcellona (CalcioMercato.it) De Ligt ha anche questa ...

