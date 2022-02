Aumenti per giunta e sindaco (indagato): ma ora la determina diventa un mistero (Di sabato 5 febbraio 2022) CHIARAVALLE - 'La maggioranza si trova in un evidente stato confusionale: punti all'ordine del giorno del consiglio prima presentati alla conferenza dei capigruppo e poi tolti, Aumenti alle indennità ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 5 febbraio 2022) CHIARAVALLE - 'La maggioranza si trova in un evidente stato confusionale: punti all'ordine del giorno del consiglio prima presentati alla conferenza dei capigruppo e poi tolti,alle indennità ...

Advertising

criflower : Leggo con grande dispiacere il tweet dell’amico Luigi. Credo che ormai siano finiti i soldi. Tra gli aumenti genera… - dedonatisv : RT @gennaro38069406: Se il prezzo delle forniture del gas sono veramente rimaste basse per l'Italia, a cosa sono dovuti questi aumenti che… - infoiteconomia : Caro gasolio, aumenti insostenibili: «Servono rimedi per gli autotrasportatori» - Chicca28061882 : @meb @ItaliaViva Se aveste lavorato le bollette non sarebbero aumentate in questo modo ..o è solo il solito giochi… - mittdolcino : BANG! L'ISTAT ammette candidamente che che NON ha tenuto conto fino a gennaio 2022 degli aumenti dei prezzi sul mer… -