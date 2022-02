WWE: Bron Breakker doveva partecipare alla Royal Rumble (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il figlio di Rick Steiner, Bron Breakker, sta facendo onde in quel di NXT 2.0 da quando ha debuttato nel mese di settembre. Proprio a New Year’s Evil c’è stato il passaggio di consegne tra l’ex campione della divisione Tommaso Ciampa ed il giovane promettente figlio d’arte. Negli ultimi anni c’è quasi sempre stata una presenza dell’ex show nero oro nella rissa reale e il nome di Breakker era il più papabile per un possibile debutto ma il tutto non è accaduto. Meltzer ha provato a dare una motivazione. Le sue parole “Sul tavolo era stato messo l’argomento Breakker che poteva avere uno spot con Dolph Ziggler proprio alla Rumble ma la dirigenza ha alla fine deciso che nessun membro di NXT doveva prendere parte all’evento”. Leggi su zonawrestling (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il figlio di Rick Steiner,, sta facendo onde in quel di NXT 2.0 da quando ha debuttato nel mese di settembre. Proprio a New Year’s Evil c’è stato il passaggio di consegne tra l’ex campione della divisione Tommaso Ciampa ed il giovane promettente figlio d’arte. Negli ultimi anni c’è quasi sempre stata una presenza dell’ex show nero oro nella rissa reale e il nome diera il più papabile per un possibile debutto ma il tutto non è accaduto. Meltzer ha provato a dare una motivazione. Le sue parole “Sul tavolo era stato messo l’argomentoche poteva avere uno spot con Dolph Ziggler proprioma la dirigenza hafine deciso che nessun membro di NXTprendere parte all’evento”.

Advertising

MingJade1 : RT @WWE_Ufficiale: .@bronbreakkerwwe ha trovato un alleato in quello che era un suo rivale: @NXTCiampa! Riusciranno i due ad opporsi alla f… - WWE_Ufficiale : .@bronbreakkerwwe ha trovato un alleato in quello che era un suo rivale: @NXTCiampa! Riusciranno i due ad opporsi a… - SpazioWrestling : Vi piacerebbe? #WWE #DolphZiggler #Raw #BronBreakker #NXT - Zona_Wrestling : #WWE WWE: Sfidante a sorpresa per Bron Breakker, una Superstar del main roster vuole il titolo di NXT -… - TSOWrestling : Sfida in arrivo tra Dolph Ziggler e Bron Breakker? #TSOW // #TSOS // #WWE -