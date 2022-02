Volta a la Comunitat Valenciana 2022: sullo sterrato Aleksandr Vlasov distrugge Remco Evenepoel. Settimo Giulio Ciccone (Di venerdì 4 febbraio 2022) Era atteso grande spettacolo e infatti non è mancato, nonostante qualche polemica. È lo sterrato ad essere protagonista nella terza tappa della Volta a la Comunitat Valenciana 2022: 155,1 chilometri da Alicante ad Antenas del Maigmó che hanno visto trionfare alla grande un super Aleksandr Vlasov, al primo successo in maglia Bora-hansgrohe. Per il russo arriva anche la leadership in classifica generale. Gran battaglia per formare la fuga di giornata. A comporre l’attacco giusto sono stati Lars Van der Berg (Groupama FDJ), Nicolas Prodhomme (AG2R Citroen), Attila Valter (Groupama-FDJ), Jan Tratnik (Bahrain-Victorious), Valentin Paret Peintre (AG2R), Sven Eryk Bystrom (Intermarché Wanty Gobert), Daniel Navarro Garcia (Burgos BH), Fernando Barcelo Aragon (Caja Rural), ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 febbraio 2022) Era atteso grande spettacolo e infatti non è mancato, nonostante qualche polemica. È load essere protagonista nella terza tappa dellaa la: 155,1 chilometri da Alicante ad Antenas del Maigmó che hanno visto trionfare alla grande un super, al primo successo in maglia Bora-hansgrohe. Per il russo arriva anche la leadership in classifica generale. Gran battaglia per formare la fuga di giornata. A comporre l’attacco giusto sono stati Lars Van der Berg (Groupama FDJ), Nicolas Prodhomme (AG2R Citroen), Attila Valter (Groupama-FDJ), Jan Tratnik (Bahrain-Victorious), Valentin Paret Peintre (AG2R), Sven Eryk Bystrom (Intermarché Wanty Gobert), Daniel Navarro Garcia (Burgos BH), Fernando Barcelo Aragon (Caja Rural), ...

