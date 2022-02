Una vita, anticipazioni 4 febbraio: Felipe prende parte alla messa per Marcia (Di venerdì 4 febbraio 2022) Genoveva farà indire una messa in onore di Marcia e l'intero quartiere parteciperà commosso alla cerimonia religiosa. Tra tutti, ci sarà anche Felipe, il quale, come si evince dalle anticipazioni Una vita inerenti la puntata di oggi 4 febbraio, metterà da parte il suo odio nei confronti della Salmeron per ricorderà l'amata Marcia. Nel frattempo, Roberto e Sabina avranno delle difficoltà nell' impedire a Miguel di scoprire il loro piano. Infine, Benigna rivelerà a Servante di avere solo una simpatia nei suoi confronti e Natalia chiederà a Carmen notizie di Lolita. Una vita, trama 4 febbraio: Benigna rivela a Servante che non è attratta da lui Roberto e Sabina saranno intenti a portare ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 4 febbraio 2022) Genoveva farà indire unain onore die l'intero quartiereciperà commossocerimonia religiosa. Tra tutti, ci sarà anche, il quale, come si evince dalleUnainerenti la puntata di oggi 4, metterà dail suo odio nei confronti della Salmeron per ricorderà l'amata. Nel frattempo, Roberto e Sabina avranno delle difficoltà nell' impedire a Miguel di scoprire il loro piano. Infine, Benigna rivelerà a Servante di avere solo una simpatia nei suoi confronti e Natalia chiederà a Carmen notizie di Lolita. Una, trama 4: Benigna rivela a Servante che non è attratta da lui Roberto e Sabina saranno intenti a portare ...

Advertising

GiuseppeConteIT : Avevi ragione, Monica: la tua comicità era una ribellione contro l’angoscia, la tristezza e la malinconia della vit… - VittorioSgarbi : Straordinaria protagonista del cinema italiano, fuori da ogni cliché. Scorrono nella memoria i fotogrammi dei suoi… - AntoVitiello : #Calabria a @DAZN_IT: 'Sono al #Milan da una vita e mi auguro d'indossare per sempre questa maglia. Tutta la mia fa… - Giustinianorex : @francescorusso Il problema non Mattarella, è la rielezione? Allora, se è il miglior presidente, perché non lo eleg… - thebrightside0 : #buonoasapersi?? Da anni aiutiamo le persone a guardare anche il Lato Positivo o Luminoso ?? della vita! Seguiteci… -