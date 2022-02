Un Paese malato cronico di smog. Così l’Italia soffoca per la Mal’aria. L’ultimo report di Legambiente lancia l’allarme. Nessun capoluogo rispetta tutti e tre i parametri Oms (Di venerdì 4 febbraio 2022) Italia malata di… Mal’aria. L’emergenza smog resta un problema cronico. E il 2021 è stato un vero e proprio anno nero. La diagnosi delL’ultimo report di Legambiente, del resto, è impietosa: su 102 capoluoghi di provincia, Nessuno rispetta tutti e tre i valori limite suggeriti dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms): 15 microgrammi per metro cubo per il PM10, una 5 g/mc per il PM2.5 e 10 g/mc per l’N02. La fotografia è desolante. Solo cinque città che rispettano i valori suggeriti dall’Oms per il PM10 (Caltanissetta, La Spezia, L’Aquila, Nuoro e Verbania) e il biossido di azoto (Agrigento, Enna, Grosseto, Ragusa e Trapani). Nessuna per il PM2.5. E se si guarda al gap che, secondo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 4 febbraio 2022) Italia malata di…. L’emergenzaresta un problema. E il 2021 è stato un vero e proprio anno nero. La diagnosi deldi, del resto, è impietosa: su 102 capoluoghi di provincia,e tre i valori limite suggeriti dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms): 15 microgrammi per metro cubo per il PM10, una 5 g/mc per il PM2.5 e 10 g/mc per l’N02. La fotografia è desolante. Solo cinque città cheno i valori suggeriti dall’Oms per il PM10 (Caltanissetta, La Spezia, L’Aquila, Nuoro e Verbania) e il biossido di azoto (Agrigento, Enna, Grosseto, Ragusa e Trapani).a per il PM2.5. E se si guarda al gap che, secondo ...

Advertising

Gabriflo1 : Le aspirine che vuole Conte per curare un malato cronico. Non uno straccio di proposta per affrontare i problemi st… - Astra_x_Aspera : RT @Astra_x_Aspera: ++UN PAESE DA VERGOGNA : #SANREMO ++ Con tutti i guai che abbiamo,qui c'è ancora gente che si appassiona a seguire'spet… - Maria_Santo87 : A 10 giorni dallo spettacolo imbarazzante messo in scena dai parlamentari italiani, l’immagine di Mattarella e Drag… - LaPinky72 : RT @LaMentegatta: 'Abbiamo riaperto ai turisti' Gnegngne... Peccato che con tutte le restrizioni e supergreenpass diamo l'impressione di un… - LaMentegatta : 'Abbiamo riaperto ai turisti' Gnegngne... Peccato che con tutte le restrizioni e supergreenpass diamo l'impressione… -