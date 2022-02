Slittino | Olimpiadi Pechino | Kindl e Ludwig svettano nelle ultime prove | bene Dominik Fischnaller

Leggi su oasport

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Si sono concluse ledel singolo maschile diin vista della gara di domani alleInvernali di2022. Sostanzialmente sono stati confermati i valori dei giorni scorsi, con sei atleti che sembrano avere qualcosa in più degli altri nella lotta per le medaglie. I tedeschi, come da previsioni, hanno gettato la maschera: saranno loro gli uomini da battere? Nella quinta discesa ha ottenuto il primato Wolfgang(57?502), 120 millesimi meglio rispetto a: l’austriaco e l’italiano hanno realizzato i migliori tempi in assoluto dei tre giorni di test, ma la sensazione è che in gara si farà meglio. Terza piazza a 0.202 per l’austriaco Nico Gleirscher, che ha preceduto i tedeschi Johannes ...