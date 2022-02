Sanremo: il look “bruciato” de La Rappresentante Di Lista è strepitoso (Di venerdì 4 febbraio 2022) La Terza serata della 72esima edizione del Festival di Sanremo ha visto esibirsi tutti e 25 i big in gara e con loro anche i nuovi look. Tra questi ha colpito quello de La Rappresentante di Lista, duo formato da Dario Mangiaracina e Veronica Lucchesi, che con gli abiti Moschino bruciacchiati hanno conquistato il palco dell’Ariston. Vi raccomandiamo... Veronica Lucchesi è “la fine del mondo” con lo smoking Moschino a Sanremo 2022 In gara con il brano Ciao Ciao, non è alla sua prima partecipazione al kermesse canora: nel 2021 hanno cantato Amare, canzone con cui si sono classificati 11esimi. In questa edizione, però, sound e look sono decisamente diversi. E se la prima sera La Rappresentante Di ... Leggi su diredonna (Di venerdì 4 febbraio 2022) La Terza serata della 72esima edizione del Festival diha visto esibirsi tutti e 25 i big in gara e con loro anche i nuovi. Tra questi ha colpito quello de Ladi, duo formato da Dario Mangiaracina e Veronica Lucchesi, che con gli abiti Moschino bruciacchiati hanno conquistato il palco dell’Ariston. Vi raccomandiamo... Veronica Lucchesi è “la fine del mondo” con lo smoking Moschino a2022 In gara con il brano Ciao Ciao, non è alla sua prima partecipazione al kermesse canora: nel 2021 hanno cantato Amare, canzone con cui si sono classificati 11esimi. In questa edizione, però, sound esono decisamente diversi. E se la prima sera LaDi ...

Advertising

VanityFairIt : Scende la scalinata con uno spacco à la Angelina Jolie. E le facciamo per la prima volta una ola. Emma è sempliceme… - RaiNews : 'Farei volentieri la valletta a Sanremo, adorerei”, aveva detto nel 2017. Questa sera, #DrusillaFoer è stata molto… - LoredanaBerte : Al mio secondo Sanremo, nel 1988, mi presentai con un brano molto pop “IO” con un look tricolore per omaggiare la d… - Outfitragazza : OUTFIT INVERNO: per questo venerdì mattina vi proponiamo un look che avete tutte nell' armadio, Vans jeans t shirt… - jejadud : RT @VanityFairIt: 25 cantanti, 25 look da votare! Eccoli tutti -