Sanremo 2022, quarta serata: scaletta, duetti, ospiti e conduttrice del 4 febbraio (Di venerdì 4 febbraio 2022) L'inizio sembrava così lontano. Poi il debutto, il successo, le canzoni in gara e i grandi ospiti, e ora la finale che si fa sempre più vicina. Stiamo parlando del Festival di Sanremo 2022, che sta appassionando milioni e milioni di telespettatori, un appuntamento fisso, quasi una tradizione per gli italiani. E questa sera, per la quarta serata, dopo aver ascoltato tutti i 25 big ci sarà finalmente il momento dedicato ai duetti e alle cover. Alla conduzione, questa volta, al fianco di Amadeus sul palco dell'Ariston arriverà l'attrice Maria Chiara Giannetta, amatissima soprattutto per aver interpretato recentemente e magistralmente 'Blanca' su Rai 1.

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2022 Classifica generale Sanremo 2022, terza serata: Mahmood e Blanco ancora primi Classifica Sanremo 2022 - La gara del Festiva l è proseguita dopo le prime tre serate. Amadeus e Drusilla Foer hanno annunciato la nuova classifica generale che tiene conto della prima e della seconda esibizione ...

Bollettino coronavirus Ministero Salute 4 febbraio/ - 293 ricoveri, positività 12.3% Sanremo 2022, serve tampone per fare il tampone/ Il paradosso del protocollo Covid L'incidenza dei positivi sul totale dei test anti covid, il tasso di positività, è stato pari al 12.3 per cento, in ...

Classifica generale provvisoria Sanremo 2022: Mahmood e Blanco in testa La Repubblica È razzismo o no? Chi è la vera Lorena Cesarini? Sorpresa: Lorena Cesarini, la presentatrice che ha movimentato la seconda serata di Sanremo lamentandosi in diretta per alcuni messaggi razzisti ricevuti, aveva dichiarato l'esatto contrario al ...

Ditonellapiaga: chi è l’“allieva” esplosiva di Donatella Rettore? Ditonellapiaga: ieri l’abbiamo vista, con un rossetto rosso e grinta da vendere, per la prima volta, a Sanremo. La giovane ventiquattrenne ha cantato “Chimica” insieme a Donatella Rettore. La loro ...

