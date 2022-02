Sanremo 2022, Jovanotti show: legge poesie, poi il siparietto con Amadeus (VIDEO) (Di sabato 5 febbraio 2022) Jovanotti super ospite del Festival di Sanremo 2022, venerdì 4 febbraio. Dopo aver cantato uno splendido medley con Gianni Morandi, l’artista ha dato vita a un siparietto con Amadeus, l’amico di una vita, ricordando gli inizi di carriera, e ha declamato Dante. Un intervento commovente che il conduttore ha “immortalato” in un disegno: “Per me questo è il Festival della gioia e dell’amicizia vera”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 5 febbraio 2022)super ospite del Festival di, venerdì 4 febbraio. Dopo aver cantato uno splendido medley con Gianni Morandi, l’artista ha dato vita a uncon, l’amico di una vita, ricordando gli inizi di carriera, e ha declamato Dante. Un intervento commovente che il conduttore ha “immortalato” in un disegno: “Per me questo è il Festival della gioia e dell’amicizia vera”. SportFace.

Advertising

SanremoRai : “Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno L’inverno de… - SanremoRai : “Ogni volta è così Ogni volta è normale Non c’è niente da dire Niente da fare” L’esibizione integrale è su RaiPlay… - SanremoRai : “Hit me Baby one more time” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - fiorellaqueen91 : RT @RaiUno: L’omaggio alla vita e alla musica di @lorenzojova ?? Guarda la clip su RaiPlay ? - PaolaCasagran11 : RT @RaiPlay: Noi desideriamo ringraziare te?? La poesia di @lorenzojova a #Sanremo2022 qui? -