Sanremo 2022 | chi è Giulia Lisioli | la fidanzata di Blanco | “Ci tengo molto”

I più giovani lo conoscevano bene già da prima del Festival di Sanremo, ma in molti lo hanno visto per la prima volta sul palco dell'Ariston. Parliamo di Riccardo Fabbriconi, in arte Blanco, in gara nella kermesse musicale insieme a Mahmood con il brano Brividi. 'Blanchito', come lo chiamano i fan, è seguito su Instagram da 1.4 milioni di follower e 293mila su TikTok. Sui social ama condividere scatti prettamente relativi al lavoro. Sconosciuta (o quasi) la sua vita privata e sentimentale. Ma basta curiosare su internet per trovare il nome della ragazza che 'lo fa impazzire'. Si chiama Giulia Lisioli, come lui arriva dal bresciano e sono fidanzati da circa un anno e mezzo. I due erano stati visti insieme lo scorso settembre, durante i Seat Music Awards a Verona. La ragazza, seguita su Instagram da 35mila follower, ha ...

