San Siro | rifatto il prato | spesa extra per Milan e Inter

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Sanhannoil: maxi. Domani l’atteso verdetto sulle condizioni del terreno di giocosi sono adoperate per sistemare ildi San. Le condizioni poco ottimali del terreno di gioco, avevano causato qualche polemica nelle scorse settimane. Secondo quanto riportato da Tuttosport, le due squadre avrebbero speso 500 mila euro per la sistemazione del manto erboso. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Inter : ? | #DerbyMilano QUIZ ??? Quale calciatore ha giocato la sua ultima partita con la maglia dell'Inter a San Siro seg… - Inter : ?? | PRESIDENTE Caro Presidente Mattarella, Le auguriamo il meglio per il nuovo mandato. Ovviamente sappiamo che… - socios : ?? GIVEAWAY ?? Ti portiamo a San Siro per una delle partite più attese della stagione ?? Prova a vincere 2 biglietti… - marcovarini : RT @MilanNewsit: Tuttosport - San Siro, finiti i lavori sul terreno di gioco: rifare il prato è costato 500 mila euro - MilanWorldForum : San Siro: ecco quanto è costato il nuovo prato Le news -) -

Ultime Notizie dalla rete : San Siro

Inter Sito Ufficiale

In zona, a Legnano e a Motta Visconti, inoltre, sono state effettuate alcune perquisizioni finalizzate alla ricerca di armi da fuoco e relativo munizionamento. Nella sparatoria dell'8 ...Per Inter - Milan ci sarà (per fortuna) la voce di, seppur pieno al 50%. Ai microfoni di Dazn le voci narranti saranno invece Pierluigi Pardo con una delle sue trascinanti telecronache e Marco Parolo al commento tecnico. Abbiamo interpellato ...Un derby che potrebbe essere già decisivo per lo scudetto. Sabato 5 febbraio, a San Siro, andrà in scena la sfida tra Inter e Milan, formazioni che occupano attualmente le prime due posizioni della ...Si concludono i lavori sul manto erboso di San Siro, “maltrattato” dopo l’ultima serie di partite giocate senza stop prima della sosta Nazionali. Il terreno di gioco è stato restaurato e messo a nuovo ...