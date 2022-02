Revisioni dei camion | eppur si muovono Ma per uscire dall' emergenza serviranno ancora mesi

Advertising

AncupmLomb : 3/2/22 Seveso MB. L'installazione di varchi fissi con telecamere OCR agli ingressi dei centri abitati, permette di… - Profilo3Marco : RT @AMorelliMilano: La nuova disciplina consentirà di garantire maggiore sicurezza sulle nostre strade, dando la possibilità di effettuare… - AnnaCassio1 : Nuovi strumenti regolatori: revisioni sistematiche, coinvolgimento dei p... - segno_vergine : @GgvfLucien @queequeg1901 Se ho capito bene l'ASL ha distribuito dei fogli in cui devono segnare i GP controllati d… - maola_varalli : RT @giovannigoldon1: @MaxPiach @cla_squeglia Difficile sia un nuovo contratto. Su tratta probabilmente di formule di prezzo con revisioni '… -

Ultime Notizie dalla rete : Revisioni dei

PneusNews.it

...nella zona euro oltre le aspettative e che pertanto non è da escludere un possibile aumento...hanno concluso che un cambiamento verso un atteggiamento falco arriverà sulla scia delle...... fino al 31 marzo 2022, crea conseguenze anche per patenti e. Per quanto riguarda le prime, la nuova data è il 29 giugno quando si completa il termine90 giorni dopo la cessazione dello ...In effetti, gli operatori di mercato hanno concluso che un cambiamento verso un atteggiamento falco arriverà sulla scia delle revisioni delle previsioni ... Siamo inclini a pensare che un rialzo dei ...