Quando la neve non c'è. Il costo ambientale dei Giochi a Pechino (Di venerdì 4 febbraio 2022) Al momento della candidatura come città ospite dei Giochi olimpici invernali del 2022 Pechino aveva promesso l'evento più sostenibile di sempre. Il Comitato Organizzatore di Pechino ha sempre assicurato una preparazione in totale rispetto dell'ambiente, con grossi investimenti nell'energia pulita, la mobilità sostenibile e la compensazione delle emissioni. Giochi "verdi, inclusivi, aperti e puliti" è lo slogan dei cinesi. Per questo hanno attrezzato veicoli ad idrogeno e impianti alimentati al 100% con energia rinnovabile. Sul fronte dell'"inclusività" e il rispetto dei diritti umani la pressione internazionale è molto forte (qui l'articolo di Formiche.net), ma saranno davvero Giochi rispettosi dell'ambiente? Basta guardare le prime gare di discesa, cominciate ieri prima della cerimonia inaugurale per ...

