Ovazione per Elisa ed Elena d’Amario a Sanremo in Flashdance | con l’augurio di Giorgio Moroder

L'esibizione di Elisa ed Elena d'Amario a Sanremo in Flashdance… What a Feeling ha fatto ballare l'Ariston e ha portato sul palco un omaggio alla cultura cinematografica e musicale degli anni Ottanta. Performance canora, ma anche numero di danza, una perfetta simbiosi teatrale per le due artiste che non hanno mai smesso di comunicare con lo sguardo e col corpo sul palco. Elisa ed Elena d'Amario a Sanremo hanno fatto coppia per proporre il classico del 1983 di Irene Cara, scritto dal leggendario autore e produttore Giorgio Moroder per la musica e Keith Forsey e Irene Cara per le parole. Per tutti è diventato il brano simbolo del film cult Flashdance con Jennifer Beals, ricevendo ...

