(Di venerdì 4 febbraio 2022) Ildedicato ad un tifoso ha scatenato i social e le. Ma l'attaccante delchiarisce: "Mi è stato chiesto di inviare un saluto ad una persona in isolamento per Covid"

Advertising

Mediagol : Napoli, “Ti auguro presta libertà”: Lorenzo Insigne e il video delle polemiche - antorendina : @MarcoDiMaro Io auguro al Napoli una presta libertà da osimhen - Gennaro55591240 : Ciao Recchie, ti auguro una presta libertà. Forza Napoli @FaiSempBurdell - MelekKirazHK : RT @___santina__: @MelekKirazHK ma auguriiiiii di buon compleanno a te che mi fai ridere un sacco??????… ti auguro una vita piena di sorris… - ___santina__ : @MelekKirazHK ma auguriiiiii di buon compleanno a te che mi fai ridere un sacco??????… ti auguro una vita piena di… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli auguro

Allo stesso tempo misiano con la mente libera, consapevoli del livello che abbiamo". Sull'... Considero, oltre al Milan e il, anche l'Atalanta e la Juventus. La consideravo la mia ......il classico saluto al tifoso - Checco il nome - ma poi quell'augurio finale suona strano "ti... Equivoco ? Il capitano del, attraverso il club e il suo agente Vincenzo Pisacane, ha ...Un video in giro da ieri - e diventato subito virale - ha creato più di qualche problema a Lorenzo Insigne. L'attaccante del Napoli, come si vede dalle immagini, riserva un cordiale saluto ad un ...Sport - Vincenzo Pisacane, procuratore del capitano del Napoli, chiarisce a chi era destinato il messaggio del giocatore che ha scatenato la .... Ti auguro una presta libertà. Forza Napoli, ciao'. Non ...