Mousse T, chi è il Direttore d’orchestra che accompagna Gianni Morandi a Sanremo 2022 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Mousse T, chi è: il dj di origine tedesche è alla 72esima edizione del Festival di Sanremo al fianco di Gianni Morandi. In particolare, durante la serata delle cover salirà con il cantate bolognese sul palco dell’Ariston. Mousse T, chi è Mustafa Gündo?du, in arte Mousse T, è nato ad Hagen in Germania il 2 ottobre 1966 . Nasce e cresce come dj ma la sua carriera artistica prende anche la strada di produttore. Fin da giovanissimo ha mosso presto i primi passi nel mondo delle discoteche in Germania, diventando uno dei primi produttori di musica house. Il dj tedesco intanto è sposato con l’ex modella tedesca e adesso presentatrice tv Khadra Sufi, diventata nel 2015 anche ambasciatrice per gli aiuti ai rifugiati delle Nazioni Unite. I due vivono ad Amburgo. La sua carriera è iniziata nel ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 4 febbraio 2022)T, chi è: il dj di origine tedesche è alla 72esima edizione del Festival dial fianco di. In particolare, durante la serata delle cover salirà con il cantate bolognese sul palco dell’Ariston.T, chi è Mustafa Gündo?du, in arteT, è nato ad Hagen in Germania il 2 ottobre 1966 . Nasce e cresce come dj ma la sua carriera artistica prende anche la strada di produttore. Fin da giovanissimo ha mosso presto i primi passi nel mondo delle discoteche in Germania, diventando uno dei primi produttori di musica house. Il dj tedesco intanto è sposato con l’ex modella tedesca e adesso presentatrice tv Khadra Sufi, diventata nel 2015 anche ambasciatrice per gli aiuti ai rifugiati delle Nazioni Unite. I due vivono ad Amburgo. La sua carriera è iniziata nel ...

Advertising

JOYCEDlVlSlON : @gisellaruccia Adesso si, nel tempo stancherà quel chi chi chi ripetuto infinitamente. Comunque grandi sonorità dis… - Elisaerre19 : Il mitico Mousse T di ' Is It 'cos' Im cool ' ué ...chi se lo scorda ! ?? #Sanremo2022 - InNotizia : Mercoledì 2 Febbraio l’AVIS sarà presente a San Giorgio a Cremano, in via Manzoni, nei pressi della pasticceria la… - bakeoffitalia : Chi è Mousse T | da Sex Bomb di Tom Jones alla scena italiana - Zazoom - cri_mousse : Ho appena scoperto chi doppia Boba Fett nella serie tv: ? -