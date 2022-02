Monica Vitti | camera ardente in Campidoglio

Advertising

mubi : Monica Vitti (1931 — 2022) - Corriere : ?? È morta Monica Vitti - RaiCultura : Addio a Monica Vitti, attrice icona del cinema italiano. Il 3 novembre scorso aveva compiuto 90 anni. Il ricordo… - RickDec42193833 : RT @Daniel_Red_Eire: Monica Vitti by Peter Basch, 1960s - UnTemaAlGiorno : RT @clelialino1: #noncèpiù la voglia di ridere, siamo tristi,arrabbiati.Dovremmo cercare di recuperarlo il sorriso, perché come diceva la g… -

Ultime Notizie dalla rete : Monica Vitti

Venerdì alle 10 e fino alle 18, in Campidoglio, viene aperta la camera ardente per rendere omaggio a, scomparsa il 2 febbraio all'età di 90 anni. Anche sabato, dalle 10 alle 13, sarà possibile dare l'ultimo saluto all'attrice, icona assoluta del cinema italiano del '900. I funerali si ..., la camera ardente in Campidoglio sarà aperta oggi dalle 10 alle 18 e domani, sabato, dalle 10 alle 13. Il funerale dell'attrice, morta all'età di 90 anni, si terranno sempre sabato nella ...È arrivato in Campidoglio il feretro di Monica Vitti, morta martedì all’età di 90 anni. Ad attenderlo il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Per l’attrice morta mercoledì all’età di 90 ...Lunghi applausi, entusiasmo e commozione dall'aula di Montecitorio per il suo discorso in cui ha anche reso omaggio all'attrice Monica Vitti, soffermandosi sul tema "cultura, la nostra identità" ...