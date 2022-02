Madagascar | pioggia e venti forti prima dell' arrivo del ciclone Batsirai

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Madagascar pioggia

Agenzia ANSA

e venti forti prima dell'arrivo del ciclone Batsirai nella citta' di Mananjary, in. Circa 600 mila persone sono a rischio nel Paese, che nel fine settimana sara' investito dalla ......in cui sono nata in seguito alla Turchia Maltasecondo quello che l'alfabeto in cinese mandarino in chiusura Il maltempo in arrivo l'anticiclone nel weekend che potrebbe portareIn ...Pioggia e venti forti prima dell'arrivo del ciclone Batsirai nella citta' di Mananjary, in Madagascar. Circa 600 mila persone sono a rischio nel Paese, che nel fine settimana sara' investito dalla ...Su La Reunion Batsirai ha portato picchi di oltre 1000mm di pioggia a ridosso del vulcano. Nella giornata di sabato 5 febbraio raggiungerà il Madagascar dove farà landfall nella regione del Mahanoro.