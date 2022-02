LIVE Sci alpino, Prova 2 Discesa Pechino 2022 in DIRETTA: Dominik Paris risale, perché Casse è in Cina (Di venerdì 4 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA Discesa DI OGGI IL VIDEO DELLA Prova DI Dominik Paris RISULTATI E CLASSIFICA SECONDA Prova MATTIA Casse E’ ARRIVATO A Pechino: LA MOTIVAZIONE 6.42 La nostra DIRETTA LIVE della seconda Prova cronometrata della Discesa libera maschile finisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete con noi per seguire lo spettacolo e le emozioni dei Giochi Olimpici Invernali. Un caro saluto e buona giornata a tutti! 6.41 La classifica completa della seconda Prova: 1 17 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR 1:43.72 2 12 53817 FRANZ Max 1989 AUT 1:43.78 0.06 1.82 3 41 104096 THOMPSON Broderick 1994 CAN 1:43.92 ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLADI OGGI IL VIDEO DELLADIRISULTATI E CLASSIFICA SECONDAMATTIAE’ ARRIVATO A: LA MOTIVAZIONE 6.42 La nostradella secondacronometrata dellalibera maschile finisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete con noi per seguire lo spettacolo e le emozioni dei Giochi Olimpici Invernali. Un caro saluto e buona giornata a tutti! 6.41 La classifica completa della seconda: 1 17 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR 1:43.72 2 12 53817 FRANZ Max 1989 AUT 1:43.78 0.06 1.82 3 41 104096 THOMPSON Broderick 1994 CAN 1:43.92 ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sci alpino Prova 2 Discesa Pechino 2022 in DIRETTA: buone indicazioni per gli azzurri bene Kilde e gli austria… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Prova 2 Discesa Pechino 2022 in DIRETTA: buone indicazioni per gli azzurri bene Kilde Odermatt non… - zazoomblog : LIVE Olimpiadi Pechino 2022 4 febbraio in DIRETTA: Paris risale nello sci tra poco Italia-Repubblica Ceca di curlin… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Prova 2 Discesa Pechino 2022 in DIRETTA: Baumann primo davanti a Mayer Odermatt si nasconde -… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Prova 2 Discesa Pechino 2022 in DIRETTA: comincia la seconda prova! - #alpino #Prova #Discesa… -