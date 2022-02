LIVE Sci alpino, Prova 2 Discesa Pechino 2022 in DIRETTA: Baumann primo davanti a Mayer, Odermatt si nasconde (Di venerdì 4 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.19 Che Prova per Kriechmayr! L’austriaco spinge nella prima parte, poi paga un po’ di vento nel finale. Terza piazza per lui. 5.17 Sesta posizione per Schwaiger a 0?97 da Baumann: si è messo davanti al connazionale Sander e quindi potrebbe essere in gara domenica. 5.16 Sette centesimi di ritardo per Mayer che rispetto a ieri è parso decisamente più centrato. 5.16 Al via uno dei big: Matthias Mayer. 5.15 1:44.27 per Baumann che va al comando e sembra aver compreso la pista molto bene sin da subito. 5.14 Parte Baumann, altro tedesco a caccia del pass per la gara di domenica. 5.12 Hemetsberger anticipa Ganong di un centesimo, non spingendo nella parte finale. Occhio all’austriaco che arriva a ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.19 Cheper Kriechmayr! L’austriaco spinge nella prima parte, poi paga un po’ di vento nel finale. Terza piazza per lui. 5.17 Sesta posizione per Schwaiger a 0?97 da: si è messoal connazionale Sander e quindi potrebbe essere in gara domenica. 5.16 Sette centesimi di ritardo perche rispetto a ieri è parso decisamente più centrato. 5.16 Al via uno dei big: Matthias. 5.15 1:44.27 perche va al comando e sembra aver compreso la pista molto bene sin da subito. 5.14 Parte, altro tedesco a caccia del pass per la gara di domenica. 5.12 Hemetsberger anticipa Ganong di un centesimo, non spingendo nella parte finale. Occhio all’austriaco che arriva a ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sci alpino Prova 2 Discesa Pechino 2022 in DIRETTA: comincia la seconda prova! - #alpino #Prova #Discesa… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Prova 2 Discesa Pechino 2022 in DIRETTA: partenza spostata di un’ora per il vento - #alpino #Prova… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Prova 2 Discesa Pechino 2022 in DIRETTA: Dominik Paris deve provare a salire di colpi - #alpino… - zazoomblog : LIVE Olimpiadi Pechino 2022 risultati 4 febbraio in DIRETTA: il curling entra nel vivo attesa per pattinaggio artis… - MastercardIT : Positive le prospettive per il settore del turismo sportivo europeo di stagione: lo sci si conferma lo sport che gu… -