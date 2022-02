La Haas apre il 2022 della Formula 1 | presentata la nuova VF-22

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Quella odierna si sta rivelando una giornata piena di notizie importanti per quanto riguarda la stagionedi1. La VF-22, così si chiamerà la monoposto a effetto suolo del team americano, così facendo,sarà il primo team a svelare le formepropria monoposto, rubando questo primato alla Red Bull che proprio questa mattina aveva annunciato la propria data di presentazione, fissandola per il 9 febbraio.F1 ha annunciato che domani presenterà lalivrea, fatta indossare sì a una vettura dalle caratteristichema non molto vicina a quella che vedremo nei test e all’iniziostagione. In realtà ci saranno già caratteristiche di base del progettoche sarà possibile ...