Juventus | Perin guarito dal Covid | il comunicato

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Lahacheè risultato negativo al-19 Mattiadale torna a disposizione per Juve Verona. Lo halaattraverso una nota ufficiale.– «Mattiaha effettuato, come da protocollo, il controllo con test diagnostico (tampone) per il coronavirus-19. L’esame ha dato esito negativo. Il giocatore è pertantoe si unirà alla squadra per l’allenamento di oggi». LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

juventusfc : Covid-19 | Guarito Mattia Perin ? - GiovaAlbanese : ? Tampone negativo: #Perin è guarito dal Covid-19. #Juventus - DiMarzio : .@juventusfc, #Perin si è negativizzato - lazebrafelice : Perin si riunisce al gruppo #Juventus dopo aver effettuato tampone ed essere guarito dal Covid - AvarelloValerio : RT @GiovaAlbanese: ? Tampone negativo: #Perin è guarito dal Covid-19. #Juventus -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Perin

guarito dal Covid - 19di conseguenza è da considerarsi guarito e potrà unirsi alla squadra per l'allenamento di oggi , per prepararsi con i compagni in vista della sfida contro il Verona ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Laha comunicato cheè risultato negativo al Covid - 19 Mattiaè guarito dal Covid e torna a disposizione per Juve Verona. Lo ha comunicato laattraverso una nota ufficiale. ...Mattia Perin è guarito dal Covid e torna a disposizione per Juve Verona. Lo ha comunicato la Juventus attraverso una nota ufficiale. COMUNICATO – «Mattia Perin ha effettuato, come da protocollo, il ...Dopo gli arrivi di Zakaria e Vlahovic, arriva un’altra buona notizia in casa Juventus. Uno dei calciatori alle prese ... Il mister Allegri potrà contare su Mattia Perin, tornato in gruppo dopo l’esito ...