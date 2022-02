Inter Milan, le ultime dal derby: pochi dubbi per Inzaghi, Ibra out (Di venerdì 4 febbraio 2022) Le ultima sul derby Inter Milan in campo domani: le due squadre si presentano alla grande sfida in situazioni diverse Domani andrà in scena la stracittadina, la sfida tra Inter e Milan. Il derby che può valere una stagione e lo scudetto. Le due squadre arrivano con situazioni diverse. Inzaghi non ha troppi problemi di formazione, oltre agli infortuni di Correa, Gosens che ancora deve recuperare. Il mercato gli ha portato Caicedo. L’unico problema per i nerazzurri potrebbe essere il rientro dei Nazionali sudamericani, ma la formazione dovrebbe essere quella tipo. Più problemi in casa Milan: Pioli sicuro non avrà Ibrahimovic e forse nemmeno Rebic e un Tomori sulla via del recupero e difficilmente titolare. Potrebbe ritrovare una ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Le ultima sulin campo domani: le due squadre si presentano alla grande sfida in situazioni diverse Domani andrà in scena la stracittadina, la sfida tra. Ilche può valere una stagione e lo scudetto. Le due squadre arrivano con situazioni diverse.non ha troppi problemi di formazione, oltre agli infortuni di Correa, Gosens che ancora deve recuperare. Il mercato gli ha portato Caicedo. L’unico problema per i nerazzurri potrebbe essere il rientro dei Nazionali sudamericani, ma la formazione dovrebbe essere quella tipo. Più problemi in casa: Pioli sicuro non avràhimovic e forse nemmeno Rebic e un Tomori sulla via del recupero e difficilmente titolare. Potrebbe ritrovare una ...

