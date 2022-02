I look maschili più belli della terza serata di Sanremo 2022 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Siamo ufficialmente arrivati a metà della corsa. La terza serata del Festival di Sanremo ha visto tutti e 25 i cantanti riuniti sul palco dell’Ariston e Amadeus è stato spalleggiato da Drusilla Foer nella conduzione. Oltre alle canzoni in gara, il conduttore ha voluto anche un ospite d’eccezione sul palcoscenico a cui ha dedicato uno … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 4 febbraio 2022) Siamo ufficialmente arrivati a metàcorsa. Ladel Festival diha visto tutti e 25 i cantanti riuniti sul palco dell’Ariston e Amadeus è stato spalleggiato da Drusilla Foer nella conduzione. Oltre alle canzoni in gara, il conduttore ha voluto anche un ospite d’eccezione sul palcoscenico a cui ha dedicato uno … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

luca_spedicati : RT @willtruman70: Bravi questi giovani cantanti che stanno sdoganando il rosa nei look maschili ! #Sanremo2022 finalmente - zazoomblog : Sanremo 2022 i migliori look maschili della terza serata - #Sanremo #migliori #maschili - GQitalia : Se quella a #Sanremo2022 è anche una vittoria di #stile c'è più gusto - pruckler : Scrivevo di look maschili interessanti, ecco adesso no #Tananai #Sanremo2022 - MikiG78 : @marco_rogerio_ Mi sembra un tentativo di copiare lo stile dei maneskin....sui look maschili stendiamo un velo pietoso -