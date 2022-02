Emissioni - LEuropa vuole inasprire i test delle ibride plug-in (Di venerdì 4 febbraio 2022) L'Unione europea avrebbe messo nel mirino la tecnologia dei powertrain ibridi plug-in in seguito alle sempre più frequenti critiche sugli attuali test per le Emissioni, giudicati poco attendibili rispetto alle reali condizioni di guida. In particolare, stando a indiscrezioni diffuse dalla Reuters, Bruxelles avrebbe intenzione di rivedere gli attuali sistemi di verifica della CO2 emessa dalle plug-in, introducendo limiti e fattori di calcolo più severi. Le critiche. Le anticipazioni dell'agenzia di stampa britannica sono legate a studi condotti da esperti e associazioni secondo cui gli attuali test si basano su una condizione sostanzialmente irrealizzabile nella vita di tutti i giorni: ovvero, la disponibilità di una carica completa e costante della batteria. Anche così, comunque, sembra che le ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 4 febbraio 2022) L'Unione europea avrebbe messo nel mirino la tecnologia dei powertrain ibridi-in in seguito alle sempre più frequenti critiche sugli attualiper le, giudicati poco attendibili rispetto alle reali condizioni di guida. In particolare, stando a indiscrezioni diffuse dalla Reuters, Bruxelles avrebbe intenzione di rivedere gli attuali sistemi di verifica della CO2 emessa dalle-in, introducendo limiti e fattori di calcolo più severi. Le critiche. Le anticipazioni dell'agenzia di stampa britannica sono legate a studi condotti da esperti e associazioni secondo cui gli attualisi basano su una condizione sostanzialmente irrealizzabile nella vita di tutti i giorni: ovvero, la disponibilità di una carica completa e costante della batteria. Anche così, comunque, sembra che le ...

Advertising

lautomobile_ACI : L'Unione europea potrebbe inasprire il metodo applicato per misurare le emissioni di anidride carbonica dalle auto… - enelenergia : Anche quest'anno la strategia di @EnelGroupIT ha l'obiettivo di velocizzare la #decarbonizzazione per raggiungere i… - lautomobile_ACI : Una nuova proposta “elettrica” per lo sviluppo della mobilità a zero emissioni sul Vecchio Continente. -

Ultime Notizie dalla rete : Emissioni LEuropa L'Europa green continua ad usare l'Africa come sua discarica Sostenibilità, energie rinnovabili, lotta al cambiamento climatico, graduale diminuzione delle emissioni di carbonio e tanto altro ancora. Negli ultimi anni il tema green delle politiche ambientali ha quasi cannibalizzato l'agenda dell'Unione europea. Il problema è che Bruxelles si è mossa per ...

Gas e nucleare dividono l'Europa. Dibattito aperto anche in Italia La prima riguarda l'eliminazione delle tappe intermedie sulla percentuale di gas a basse emissioni di carbonio da raggiungere, ovvero il 30% entro il 2026, il 55% entro il primo gennaio 2030 e 100% ...

l'Automobile l'Automobile - ACI Ambiente: l’aeroporto di Palermo tra gli scali che hanno aderito alla Toulouse Declaration con l’obiettivo di azzerare le emissioni nette di CO2 entro il 2050. Aeroporto Falcone Borsellino di Palermo Foto Fabio Gigante L’accordo è stato firmato nel corso dell’Aviation Summit europeo che si ...

Coca-Cola Hbc azienda di bevande più sostenibile d’Europa Il nostro impegno nel raggiungere zero emissioni nette in tutta la catena del valore entro ... un investimento di 250 milioni di euro in iniziative dedicate da qui al 2025. NetZeroby40 è solo l’ultima ...

Sostenibilità, energie rinnovabili, lotta al cambiamento climatico, graduale diminuzione delledi carbonio e tanto altro ancora. Negli ultimi anni il tema green delle politiche ambientali ha quasi cannibalizzato l'agenda dell'Unione europea. Il problema è che Bruxelles si è mossa per ...La prima riguarda l'eliminazione delle tappe intermedie sulla percentuale di gas a bassedi carbonio da raggiungere, ovvero il 30% entro il 2026, il 55% entro il primo gennaio 2030 e 100% ...con l’obiettivo di azzerare le emissioni nette di CO2 entro il 2050. Aeroporto Falcone Borsellino di Palermo Foto Fabio Gigante L’accordo è stato firmato nel corso dell’Aviation Summit europeo che si ...Il nostro impegno nel raggiungere zero emissioni nette in tutta la catena del valore entro ... un investimento di 250 milioni di euro in iniziative dedicate da qui al 2025. NetZeroby40 è solo l’ultima ...