Covid | il bollettino di oggi 4 febbraio | 99 522 nuovi casi e 433 morti | tasso di positività all' 11 | 2% In calo ricoveri e terapie intensive

Advertising

SkyTG24 : #Covid19. L'#Ema ha approvato la pillola #Pfizer, prima in Europa. - qn_lanazione : Covid Liguria, ancora in calo positivi e ricoveri. Arriva la pillola Paxlovid Il bollettino del #4febbraio - LiveSicilia : Bollettino Covid Italia, scende ancora il numero dei contagi - fisco24_info : Covid oggi Piemonte, 6.920 contagi e 24 morti: bollettino 4 febbraio: (Adnkronos) - I dati della Regione: continua… - occhio_notizie : I positivi #Covid in #Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

...note delNelle note delsi legge che la Regione Abruzzo comunica che 'dal totale dei positivi sono stati eliminati 4 casi, 1 in quanto duplicato , 2 in quanto non pazienti...A fare il punto è l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, al termine dell'odierna videoconferenza della task - force regionale per- 19 con i direttori generali delle Asl ...nella nostra regione calano anche i ricoverati sia in terapia intensiva che in reparto Sono 1.023 i nuovi positivi al Coronavirus individuati in provincia di Varese nelle ultime ventiquattro ore. E' ...Covid bollettino 4 febbraio 2022, i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia diffusi dal ministero della Salute. Sono 99.522 i nuovi casi di coronavirus e 433 i morti in 24 ore ...