Covid | a Tokyo primo calo della popolazione in 26 anni

Ultime Notizie dalla rete : Covid Tokyo

"A causa delle persone preferiscono spostarsi dall'area metropolitana, e molti residenti ... "Vivere anon è più essenziale perché lo smart working è adottato da sempre più aziende, e con ...... dal sistema politico alla strategia attuata contro il- 19. Pur tra tanti distinguo, alla ... Martedì scorso, il parlamento di(con una mossa definita "vile" da Pechino) ha approvato una ...TOKYO (Reuters) - Japan serious COVID-19 cases crossed 1,000 for the first time in four months, data showed on Friday, as the Omicron variant fuelled record infections and burdened the medical system.With community infections of the highly contagious Omicron variant of the coronavirus breaking out in China ... capacity with designated groups of people, unlike last year's Tokyo Summer Olympics ...