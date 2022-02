Coppa d’Africa | niente derby “napoletano” in finale | il Camerun di Anguissa cede all’Egitto

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Delusione cocente per i padroni di casa del, eliminati alle semifinali didella star del Liverpool Momo Salah. La partita si è decisa ai rigori, zero a zero dopo 120 minuti. I calciatori della Nazionale di casa hanno sbagliato tutti i rigori tranne il primo, trasformato da Aboubakar., centrocampista del Napoli, era ancora in campo ma non ha tirato. Non ci sarà, per lui, ilcon il suo compagno di squadra Koulibaly che s’era profilato per la. Questo dal punto di vista del Napoli non cambia nulla: il centrocampistaese sarà comunque impegnato in patria fino al 6 febbraio, quando ci sarà sicuramente laper il terzo e il quarto posto, poco prima della ...