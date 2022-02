Calciomercato, sirene americane per l’ex Inter! (Di venerdì 4 febbraio 2022) Un altro campione è pronto ad approdare nel calcio americano. Si tratta di Xherdan Shaqiri, ex giocatore di Inter e Bayern Monaco e in forza all’OL, finito nel mirino del Chicago Fire. Shaqiri Calciomercato ChicagoCome riporta l’esperto di Calciomercato Fabrizio Romano, la trattativa è ben spedita e vicina alla conclusione, con alcuni dettagli da perfezionare per l’accordo.Una scelta divisiva dello svizzero che, a 30 anni, potrebbe persino perdere la Nazionale, visti i diversi ritmi di gioco.Francesco Scanu Leggi su rompipallone (Di venerdì 4 febbraio 2022) Un altro campione è pronto ad approdare nel calcio americano. Si tratta di Xherdan Shaqiri, ex giocatore di Inter e Bayern Monaco e in forza all’OL, finito nel mirino del Chicago Fire. ShaqiriChicagoCome riporta l’esperto diFabrizio Romano, la trattativa è ben spedita e vicina alla conclusione, con alcuni dettagli da perfezionare per l’accordo.Una scelta divisiva dello svizzero che, a 30 anni, potrebbe persino perdere la Nazionale, visti i diversi ritmi di gioco.Francesco Scanu

Advertising

Ftbnews24 : ???? #Calciomercato Fiorentina, Callejon in uscita: sirene dalla Liga #Fiorentina #Vlahovic #VeronaFiorentina #Viola… - abdo_massa : RT @NicoSchira: Un'altra vicenda da monitorare in casa #ASRoma è quella di Jordan #Veretout: da tempo si parla di prolungamento, ma l'offer… - LeBombeDiVlad : ???? #Cagliari, sirene turche per #Lykogiannis ?? La situazione #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato - sportli26181512 : Cagliari, sirene turche per Lykogiannis: Il Cagliari tratta la cessione di Charalampos Lykogiannis: lo riferisce Tu… - thedavideduro : RT @NicoSchira: Un'altra vicenda da monitorare in casa #ASRoma è quella di Jordan #Veretout: da tempo si parla di prolungamento, ma l'offer… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato sirene Benevento, obiettivo promozione tra punti a favore e a sfavore Con la chiusura del calciomercato in Italia sono di fatto sfumate le offerte di Sampdoria, Cagliari ...nelle ultime ore sull'italo - peruviano è piombato il Palmeiras e si sono accese delle sirene ...

Inter, il rinnovo a Brozovic per fermare Conte Del resto quando si sono affacciate le sirene di mercato Brozovic ha sempre frenato, dicendo no ai soldi del Newcastle e ha fermato sul nascere un recente sondaggio del Tottenham dove avrebbe ...

Cagliari, sirene turche per Lykogiannis Calciomercato.com Calciomercato Torino, bivio Belotti: il punto sul futuro del Gallo Belotti potrebbe seguire le orme di Lorenzo Insigne Ci sono anche sirene canadesi per il Gallo che potrebbe percorrere le orme di Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli come sappiamo ha firmato con ...

Calciomercato Milan, sirene inglesi per Botman: un club di Premier sul giocatore Ormai da 4 giorni si è conclusa la sessione invernale di calciomercato, ma per le “big” europee è già tempo di pensare alla stagione dei trasferimenti estiva. Fra i club più attivi già con uno sguardo ...

Con la chiusura delin Italia sono di fatto sfumate le offerte di Sampdoria, Cagliari ...nelle ultime ore sull'italo - peruviano è piombato il Palmeiras e si sono accese delle...Del resto quando si sono affacciate ledi mercato Brozovic ha sempre frenato, dicendo no ai soldi del Newcastle e ha fermato sul nascere un recente sondaggio del Tottenham dove avrebbe ...Belotti potrebbe seguire le orme di Lorenzo Insigne Ci sono anche sirene canadesi per il Gallo che potrebbe percorrere le orme di Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli come sappiamo ha firmato con ...Ormai da 4 giorni si è conclusa la sessione invernale di calciomercato, ma per le “big” europee è già tempo di pensare alla stagione dei trasferimenti estiva. Fra i club più attivi già con uno sguardo ...