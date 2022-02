Bimbo nel pozzo da giorni come Alfredino: corsa contro il tempo in Marocco, soccorsi a pochi metri dal piccolo (Di venerdì 4 febbraio 2022) Si continua a lavorare senza sosta per salvare Rayan, il Bimbo di 5 anni caduto in un pozzo martedì pomeriggio e intrappolato a decine di metri di profondità in un’area rurale nei pressi della città di Chefchaouen, in Marocco. Secondo gli ultimi aggiornamenti sulle operazioni in corso, un imprevisto, durante gli scavi per creare una via di accesso secondaria al punto in cui si trova, avrebbe costretto i soccorritori a rallentare l’intervento a causa dei rischi di un’azione troppo incisiva che potrebbe innescare un crollo della parete rocciosa. Il Paese intero è con il fiato sospeso per una vicenda che richiama alla mente il dramma italiano di Alfredino Rampi. Bimbo caduto nel pozzo in Marocco: soccorsi fermi a pochi ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 4 febbraio 2022) Si continua a lavorare senza sosta per salvare Rayan, ildi 5 anni caduto in unmartedì pomeriggio e intrappolato a decine didi profondità in un’area rurale nei pressi della città di Chefchaouen, in. Secondo gli ultimi aggiornamenti sulle operazioni in corso, un imprevisto, durante gli scavi per creare una via di accesso secondaria al punto in cui si trova, avrebbe costretto i soccorritori a rallentare l’intervento a causa dei rischi di un’azione troppo incisiva che potrebbe innescare un crollo della parete rocciosa. Il Paese intero è con il fiato sospeso per una vicenda che richiama alla mente il dramma italiano diRampi.caduto nelinfermi a...

Advertising

desantismar : RT @nientologa: #StreetArt nel quartiere #TorMarancia per progetto di riqualificazione urbana. Il bimbo che si affaccia è Luca, morto ment… - Paolo_80 : RT @mony76: Un bimbo di 15 mesi non c'è più perché un tizio si è messo alla guida di uno scooterone, anche se gli era stata ritirata la pat… - Roby_Romani : @errabonda20 Sì davvero..e nel suo modo di fare questo appello ho davvero percepito la sua specialità, ma quella di… - mario0549 : RT @mony76: Un bimbo di 15 mesi non c'è più perché un tizio si è messo alla guida di uno scooterone, anche se gli era stata ritirata la pat… - bluebox82 : RT @mony76: Un bimbo di 15 mesi non c'è più perché un tizio si è messo alla guida di uno scooterone, anche se gli era stata ritirata la pat… -