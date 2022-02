Auto elettriche - Ecco come cambiano le norme sulla sosta

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 4 febbraio 2022) La crescente diffusione dei veicoli elettrici ha introdotto importanti novità anche per quanto riguarda ladi questa nuova categoria di veicoli. Infatti, con la mini-riforma del novembre 2021, è stata introdotta la possibilità per i Comuni di riservare spazi diai veicoli elettrici. Per fare chiarezzanovità, però, bisogna fare una serie di precisazioni perché, anche se può sembrare tutto molto semplice, in realtà il contenuto di queste nuove disposizioni non è poi così chiaro e di immediata comprensione. COSA PU FARE IL COMUNE Innanzitutto, va chiarito cosa può fare il Comune. La facoltà di riserva di spazi diai veicoli elettrici, in realtà si pone in modo duplice perché si riferisce a due differenti tipi di spazi diche possono essere oggetto di riserva e che hanno ...