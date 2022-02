Assemblea pubblica e voto online: così Conte vuole liberarsi di Di Maio (ma Grillo non è d’accordo) (Di venerdì 4 febbraio 2022) Un’Assemblea pubblica per farsi ribadire la fiducia come presidente del Movimento 5 Stelle. E per mettere alla sbarra Luigi Di Maio. Il leader del M5s Giuseppe Conte non sembra intenzionato a recedere dal suo piano. Che prevede che il ministro degli Esteri debba «rendere conto agli iscritti» delle sue condotte sul Quirinale. Lo ha ribadito ieri a L’Aria che tira su La7. Ma il problema è il come. L’ex avvocato del popolo pensa a un incontro in streaming con gli iscritti. Da concludersi con una votazione per ribadirgli la fiducia. Dall’altra parte della barricata, Di Maio pensa di sostituire Conte con Virginia Raggi. Ma entrambi i piani sembrano destinati a fallire. La guerra di Giuseppe Spiega oggi Il Fatto Quotidiano che per muoversi entrambi gli schieramenti avranno bisogno ... Leggi su open.online (Di venerdì 4 febbraio 2022) Un’per farsi ribadire la fiducia come presidente del Movimento 5 Stelle. E per mettere alla sbarra Luigi Di. Il leader del M5s Giuseppenon sembra intenzionato a recedere dal suo piano. Che prevede che il ministro degli Esteri debba «rendere conto agli iscritti» delle sue condotte sul Quirinale. Lo ha ribadito ieri a L’Aria che tira su La7. Ma il problema è il come. L’ex avvocato del popolo pensa a un incontro in streaming con gli iscritti. Da concludersi con una votazione per ribadirgli la fiducia. Dall’altra parte della barricata, Dipensa di sostituirecon Virginia Raggi. Ma entrambi i piani sembrano destinati a fallire. La guerra di Giuseppe Spiega oggi Il Fatto Quotidiano che per muoversi entrambi gli schieramenti avranno bisogno ...

