Ascolti Sanremo 2022 | il ‘caffeuccio’ di Drusilla Foer | Amadeus sorride ancora

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Nonostante delle puntate piuttosto tribolate dal punti di vista dei contenuti e delle polemiche che anche quest’anno stanno diventando sempre più corpose, il Festival disembra andare avanti per la sua strada forte degli importanti dati d’ascolto che sta macinando giorno dopo giorno: la serata inaugurale con le gag comiche di Fiorello ha registrato 10.9 milioni di telespettatori pari al 54.7% di share; la seconda serata del Festival con la partecipazione speciale di Checco Zalone è salita ancor di più grazie agli 11.3 milioni di spettatori che si sono collegati in media davanti a Rai1 (pari ad un abbondante 55.8% di share). Che cifre ha fatto questa terza sera? Seha fatto anche stavolta il colpaccio, certamente tutti si aspettano almeno che riuscirà ad aggiuntare e superare le cifre fatte negli ultimi due Festival ...

Terza serata all'Ariston tra le esibizioni di tutti i big in gara e il primo podio decretato anche con il voto del pubblico: sul gradino più alto Mahmood e Blanco, poco più in basso Elisa e Gianni Morandi.