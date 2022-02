Arçelik è stata riconosciuta nel Corporate Knights' 2022 Global 100 Index

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Classificata come una delle aziende più sostenibili al mondo ISTANBUL, 4 febbraio/PRNewswire/A.?. (IST: ARCLK) (""), il produttore leader mondiale di beni di consumo durevoli e prodotti di elettronica si è classificato per il secondo anno consecutivo nel100, posizionandosi al 57o posto. Il100è la 18a classifica annuale delle 100 aziende più sostenibili al mondo, e valuta meticolosamente le prestazioni delle aziende con ricavi superiori a 1 miliardo di dollari, tenendo conto di quanto fanno al riguardo dei problemi ambientali, sociali e di governance (ESG). Questo riconoscimento segue un anno che ha visto ...

La gamma tecnologicamente avanzata di prodotti sostenibili di Beko, tra cui lavatrice/lavasciuga, forno, asciugatrice, frigorifero, macchina per caffè espresso e lavastoviglie, èsviluppata per ...La candidatura di ciascuno di essi èesaminata in collaborazione con la società Corporate Knights, applicando gli stessi criteri che consentono alle aziende più sostenibili al mondo di figurare ...