Addio mascherine all’aperto e riapertura delle discoteche | il Governo fissa la data

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Roma – Stato di emergenza Covid in Italia,, ritorno ai concerti. Il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ne parla ospite di ‘Un giorno da pecora’ su Rai Radio 1. “L’obiettivo è quello di assolutamente non prorogare lo stato di emergenza il 31 marzo e per quel periodo tornare alla normalità” ribadisce il sottosegretario alla Salute. E “gradualmente si arriverà a togliere le, in un momento molto prossimo, e poi anche al chiuso. Credo che, con i dati” dell’andamento di Covid “positivi, quellesi dovrebbero togliere dall’11 febbraio: questo è un obiettivo che possiamo sicuramente darci” dice Costa. Inoltre “se i dati continueranno a essere positivi – aggiunge – in poche settimane si ...

Corriere : ?? Addio alle restrizioni anti-coronavirus: a partire da oggi l’obbligo di indossare le mascherine e di esibire il G… - MediasetTgcom24 : Covid, la Danimarca allenta le restrizioni: addio a Green pass e mascherine #Covid #Danimarca #Greenpass #Omicron… - fanpage : La Danimarca 'dichiara' la fine della pandemia. Da oggi il Paese dice addio a tutte le restrizioni anti contagio: n… - eliscolangelo : RT @LaVeritaWeb: Copenaghen abolisce card e mascherine. Berna prevede la fine dei limiti dal 16. Uk verso lo stop alla puntura forzata ai s… - RadioItaliaIRIB : Danimarca: addio mascherine e lockdown, tutto questo grazie all'immunita -

Ultime Notizie dalla rete : Addio mascherine

Da martedì non sarà più obbligatorio indossare le mascherine all'aperto. In Repubblica Ceca invece dal 9 febbraio addio al Green Pass per attività sportive, culturali e ristorative. La Francia ha optato per l'abbandono delle mascherine e sul ritorno al lavoro in presenza. Anche lei era legata al mondo del Carnevale, attraverso il compagno Marco Baronchelli, ex maschera e figura di primo piano nell'organizzazione della manifestazione. «Con il cuore spezzato, la Pro loco ... «Si parla di semplificazione, ma le notizie che giungono dalle scuole sono di segno opposto rispetto ai toni rassicuranti utilizzati dal Governo. E anche gli ultimi dati, diramati dalla Asl, sulla ...