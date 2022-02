Torino, bambino di due anni cade dall’ottavo piano di un palazzo e muore (Di giovedì 3 febbraio 2022) Un bambino di due anni è morto a Torino precipitando dall’ottavo piano di un palazzo di via Pacini. Sul posto stanno intervenendo i carabinieri, ma secondo i primi accertamenti si tratterebbe di un incidente. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Undi dueè morto aprecipitandodi undi via Pacini. Sul posto stanno intervenendo i carabinieri, ma secondo i primi accertamenti si tratterebbe di un incidente. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

