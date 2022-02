Terracina | abusi edilizi sulla spiaggia | maxi sequestro in un noto complesso balneare

Advertising

CasilinaNews : #Terracina, ampliamenti oltre i limiti e abusi: chiuso un noto stabilimento balnearehttps://tinyurl.com/y8cz3ad6 - CorriereCitta : Terracina, abusi e ampliamenti non consentiti: sequestrato noto stabilimento balneare -

Ultime Notizie dalla rete : Terracina abusi

L'azione, quindi, non seguiva il corretto Piano di utilizzazione dell'arenile di. Glitoccano una zona di 300 metri dalla riva e in un'area che si trova sotto vincolo di tutela ......degli strumenti urbanistici generali ed in assenza di specifiche disposizioni plano­volumetriche e quindi in contrasto con il Piano di utilizzazione degli arenili del litorale di...Sequestrato a Terracina lo stabilimento balneare “Sombrero”. Secondo l’accusa sono state commesse una serie di violazioni in materia di edilizia, con ampliamento in contrasto il Piano di utilizzazione ...L’azione, quindi, non seguiva il corretto Piano di utilizzazione dell’arenile di Terracina. Gli abusi toccano una zona di 300 metri dalla riva e in un’area che si trova sotto vincolo di tutela ...