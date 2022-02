Superbonus 110%, Poste e Cdp bloccano lo sconto delle fatture (Di giovedì 3 febbraio 2022) Quattro miliardi di euro le truffe ipotizzate. Due miliardi di euro che hanno già preso la strada dei paradisi fiscali o sono stati convertiti in criptovalute. E il governo che continua a... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 3 febbraio 2022) Quattro miliardi di euro le truffe ipotizzate. Due miliardi di euro che hanno già preso la strada dei paradisi fiscali o sono stati convertiti in criptovalute. E il governo che continua a...

Advertising

Mov5Stelle : #Superbonus 110%: per combattere con determinazione le frodi è fondamentale agire sulle cause. Il Superbonus deve c… - MinLavoro : #Sicurezza sul #lavoro: @AndreaOrlandosp presenta a parti sociali #SettoreEdile norma su superbonus 110% subordinat… - ale_villarosa : L'8 febbraio scenderemo in piazza insieme a centinaia di cittadini a Roma in Piazza della Repubblica per salvare i… - Gabriel__1973 : @marattin @GuidoCrosetto Allzare i tassi per evitare che l'inflazione esploda. La Fed lo ha gia' fatto. Togliete tu… - FabianoVenuti : RT @MinLavoro: #Sicurezza sul #lavoro: @AndreaOrlandosp presenta a parti sociali #SettoreEdile norma su superbonus 110% subordinato ad appl… -