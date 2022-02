Sciopero della fame dei prof “digiunatori”, parte la staffetta: “No alla discriminazione degli studenti non vaccinati” (Di giovedì 3 febbraio 2022) Continua la battaglia del professore di filosofia del liceo scientifico statale Einstein di Milano, Saverio Mauro Tassi, che ieri, dopo le nuove misure del Consiglio dei ministri e la conferma del diverso trattamento dei ragazzi vaccinati rispetto ai non vaccinati, ha battezzato con Resistenza radicale il gruppo dei "digiunatori" e dato il via a una "staffetta di Sciopero della fame fino a ritiro delle misure". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 3 febbraio 2022) Continua la battaglia delessore di filosofia del liceo scientifico statale Einstein di Milano, Saverio Mauro Tassi, che ieri, dopo le nuove misure del Consiglio dei ministri e la conferma del diverso trattamento dei ragazzirispetto ai non, ha battezzato con Resistenza radicale il gruppo dei "" e dato il via a una "difino a ritiro delle misure". L'articolo .

