Sanremo da record | il secondo indice d’ascolto più alto dal 1995

(Di giovedì 3 febbraio 2022) La seconda serata del Festival diha raccolto in media su Rai1 11 milioni 320 mila telespettatori pari al 55.8%. L’anno scorso la seconda serata del festival aveva avuto in media 7 milioni 585 mila spettatori con il 42.1%. Lo share del 55.8% raggiunto ieri è il piùdella seconda serata del festival dal, quando il festival di Pippo Baudo arrivò al 65.42%. Con il risultato di ieri la seconda serata del festival superare gli ascolti della prima (10 milioni 911 mila, pari al 54.7% di share). Standing ovation all’Ariston per Monica Vitti: la seconda serata del festival si è aperta con l’omaggio all’attrice scomparsa “La sua scomparsa è un lutto per l’intero Paese – ha affermato Amadeus – con le sue interpretazioni sempre diverse ci ha fatto piangere, pensare, ridere anche tantissimo quando al cinema per le donne i ruoli ...

