Sabato a Catania Open Day gratuito alla Scuola di Mare Paul Harris

Appuntamento Sabato al primo Open Day della Scuola di Mare Paul Harris, nata per incoraggiare e promuovere gli ideali del Rotary in chi nutre la passione per il Mare, realizzando attività da mettere in rete e condividere. L'iniziativa è del Circolo nautico Nic di Catania, prima sede, in ambito nazionale, della Scuola di Mare.

Open Day alla Paul Harris: ragazzi gratis a Scuola di Mare

Porte aperte a tutti i ragazzi che vogliono scoprire e avvicinarsi al mondo del Mare. La giornata dedicata è quella di Sabato 5 febbraio alle 10. Il Nic, ospiterà il primo Open day

