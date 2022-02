Quirinale | Salvini positivo al Covid | salta il giuramento di Mattarella

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Il leader della Lega Matteoè risultatoalnello screening per l'accesso aldel Capo dello Stato, cui non potrà essere presente L'articolo proviene da Firenze Post.

... ma alla cerimonia non potrà partecipare uno dei protagonisti di questa ultima elezione dell'inquilino del, vale a dire Matteo. È infatti notizia recente che il leader della Lega ...3:15positivo al coronavirus: salta il giuramento Il leader della Lega è stato sottoposto ...campane di Montecitorio Il capo dello Stato Sergio Mattarella ha lasciato la residenza delROMA – Il leader della Lega Matteo Salvini è risultato positivo al Covid nello screening per l’accesso al giuramento del Capo dello Stato, cui non potrà essere presente. La notizia è starta diffusa da ...Ad esempio al Quirinale non ci sarà ovviamente tutta la parte che caratterizza lo scambio di saluti tra l'uscente e il subentrante Domani alle 15.30 il giuramento per la seconda volta del Presidente… ...