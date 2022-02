Quirinale: Mattarella saluta Amato e Draghi prima di uscire da Montecitorio (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma, e feb (Adnkronos) - Sergio Mattarella ha salutato brevemente Giuliano Amato e Mario Draghi prima di lasciare Montecitorio. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma, e feb (Adnkronos) - Sergiohato brevemente Giulianoe Mariodi lasciare

Advertising

Quirinale : #Mattarella: L’Italia è, per antonomasia, il Paese della bellezza, delle arti, della cultura. Così nel resto del mo… - Quirinale : #Mattarella: Dignità è azzerare le morti sul lavoro, che feriscono la società e la coscienza di ciascuno di noi. Pe… - Quirinale : #Mattarella: Il Parlamento e i rappresentanti delle Regioni hanno fatto la loro scelta. É per me una nuova chiamata… - TV7Benevento : **Quirinale: Letta, 'il discorso della dignità'** - - stefano07169322 : RT @Quirinale: #Mattarella: Tanti, troppi #giovani sono sovente costretti in lavori precari e malpagati, quando non confinati in periferie… -