Perché il discorso di Checco Zalone non è stato comico, ma transfobico (Di giovedì 3 febbraio 2022) Sull’attesissimo palco di Sanremo si è scatenata, dopo ieri sera, la furia della comunità transgender (e non solo!) per lo sketch comico di Checco Zalone. Proverò a spiegare brevemente Perché quello sketch, visto dagli occhi di una persona trans*, è altamente problematico, offensivo e transfobico. Ancora una volta è stata sottratta la possibilità alla comunità transgender, marginalizzata e invisibilizzata, di parlare al grande pubblico. Ancora una volta è una persona cisgender a parlare al posto della comunità T. Il problema dell’invisibilizzazione Al posto di un ridicolo e squallido sketch comico (se abbia fatto ridere o meno non è quello che ci interessa) sulle persone transgender, se davvero si voleva fare informazione sulla tematica, si sarebbe dovuto invitare un* attivist* T sul ... Leggi su robadadonne (Di giovedì 3 febbraio 2022) Sull’attesissimo palco di Sanremo si è scatenata, dopo ieri sera, la furia della comunità transgender (e non solo!) per lo sketchdi. Proverò a spiegare brevementequello sketch, visto dagli occhi di una persona trans*, è altamente problematico, offensivo e. Ancora una volta è stata sottratta la possibilità alla comunità transgender, marginalizzata e invisibilizzata, di parlare al grande pubblico. Ancora una volta è una persona cisgender a parlare al posto della comunità T. Il problema dell’invisibilizzazione Al posto di un ridicolo e squallido sketch(se abbia fatto ridere o meno non è quello che ci interessa) sulle persone transgender, se davvero si voleva fare informazione sulla tematica, si sarebbe dovuto invitare un* attivist* T sul ...

