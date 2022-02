Olimpiadi 2022, snowboard parallelo: a che ora e dove vedere la gara maschile (Di giovedì 3 febbraio 2022) Martedì 8 febbraio si disputerà la prova maschile di slalom gigante parallelo di snowboard delle Olimpiadi invernali 2022. L’Italia schiera il veterano Roland Fischnaller, mentre spicca l’assenza di Aaron March (foto in copertina), detentore dell’ultima Coppa del Mondo: lo snowboarder originario di Bressanone paga evidentemente le prestazioni al di sotto delle aspettative offerte durante tutto l’arco della stagione. Per Roland Fischnaller quella di Pechino sarà la sesta edizione di Giochi Olimpici, dopo aver preso parte a Salt Lake City 2022, Torino 2006, Vancouver 2010, Sochi 2014 e Pyeongchang 2018. All’età di 41 anni l’atleta altoatesino classe 1980 vuole regalarsi la sua prima medaglia olimpica: quattro anni fa in Corea del Sud arrivò in settima posizione, il suo ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 3 febbraio 2022) Martedì 8 febbraio si disputerà la provadi slalom gigantedidelleinvernali. L’Italia schiera il veterano Roland Fischnaller, mentre spicca l’assenza di Aaron March (foto in copertina), detentore dell’ultima Coppa del Mondo: loer originario di Bressanone paga evidentemente le prestazioni al di sotto delle aspettative offerte durante tutto l’arco della stagione. Per Roland Fischnaller quella di Pechino sarà la sesta edizione di Giochi Olimpici, dopo aver preso parte a Salt Lake City, Torino 2006, Vancouver 2010, Sochi 2014 e Pyeongchang 2018. All’età di 41 anni l’atleta altoatesino classe 1980 vuole regalarsi la sua prima medaglia olimpica: quattro anni fa in Corea del Sud arrivò in settima posizione, il suo ...

